Akur8 und Sura freuen sich, ihre Zusammenarbeit zur Verbesserung der des Pricing-Prozesses von Seguros Sura für das KFZ-Privatkundengeschäft in Argentinien, Chile und Kolumbien bekanntgeben zu können. Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft verstärkt Akur8 seine Präsenz in Lateinamerika, wo das Unternehmen seit seinem zweiten Betriebsjahr präsent ist, und beschleunigt seine globale Expansion.

Die Plattform von Akur8 wurde speziell für Versicherungsunternehmen entwickelt und ermöglicht Tarifierungsteams, schneller bessere Entscheidungen zu treffen, indem die Tarifmodellierung mithilfe transparenter, patentierter KI-Technologie automatisiert wird. Hauptvorteile für Versicherer sind z. B. beschleunigte Geschwindigkeit und Genauigkeit sowie Marktreaktivität, während gleichzeitig volle Transparenz und Kontrolle über die Tarifierungsmodelle gewährleistet wird.

Seguros Sura ist eines der führenden Schaden- und Unfallversicherungs-Unternehmen in Lateinamerika und hat beschlossen, die Plattform von Akur8 zur Automatisierung des Preisgestaltungsprozesses für sein KFZ-Privatkundengeschäft in Argentinien, Chile und Kolumbien einzusetzen, um Praktiken und Ansätze zu harmonisieren sowie die Möglichkeiten des Tarifierungsteams auszuweiten.

"Wir freuen uns, diese neue Partnerschaft mit Seguros Sura in Angriff zu nehmen. Wir sind stolz darauf, ihnen eine Best-in-Class-Lösung bieten zu können, um die Tarifierungsmöglichkeiten des Unternehmens auf ein neues Niveau zu heben und Innovationen im Kern des Preisgestaltungsprozesses zu fördern", so Samuel Falmagne, CEO von Akur8.

"Eine neue Allianz mit Seguros Sura in Lateinamerika zu schaffen ist ein weiterer Schritt bei der globalen Expansion von Akur8. Wir sind stolz, dieses neue Bündnis mit dem Top-Schaden- und Unfallversicherer einzugehen und unsere Präsenz in Lateinamerika zu stärken", merkte Brune de Linares an, Chief Customer Officer bei Akur8.

Über Akur8

Akur8 revolutioniert den Tarifierungsprozess von Versicherungen mit Transparenter KI. Die cloud-basierte Plattform verbessert die Tarifierungsmöglichkeiten von Versicherern mit beispielloser Geschwindigkeit und Genauigkeit über den gesamten Preisgestaltungsprozess hinweg, ohne dabei Kompromisse bei der Überprüfbarkeit oder Kontrolle einzugehen.

Unsere modulare Tarifierungsplattform automatisiert die technische und kommerzielle Prämienmodellierung. Sie ermöglicht Versicherern, angepasste und genaue Tarife im Einklang mit ihrer Geschäftsstrategie zu berechnen, während die absolute Kontrolle über die erstellten Modelle behalten bleibt, wie von den Aufsichtsbehörden weltweit gefordert wird. Mit Akur8 wird der Zeitaufwand für die Modellierung um das 10-fache reduziert, die Prognoseleistung der Modelle um 10 erhöht und das Potenzial zur Verbesserung der Schadenquote um 2-4 gesteigert.

Akur8 hat bereits mehr als 45 Kunden in mehr als 20 Ländern, darunter AXA, Generali, Munich Re und Vienna Insurance Group, die Spezialversicherer Canopius und Tokio Marine Kiln, die Insurtechs Wakam und wefox sowie die Versicherungsgenossenschaft Matmut. 700 Aktuare nutzen Akur8 täglich, um ihre Tarifierungsmodelle für alle Sparten zu erstellen.

Über Seguros Sura

Sura Group ist ein Holdingunternehmen mit Hauptsitz in Kolumbien mit strategischem Fokus auf den diversifizierten Finanzdienstleistungssektor. Seguros Sura ist in 11 lateinamerikanischen Ländern präsent und bietet seinen Kunden eine breite Palette von Versicherungsprodukten in verschiedenen Sparten wie Schaden- und Unfall-, Reise- und Lebensversicherung.

