Hamburg (ots) -Quantum stellt sein Führungsteam neu auf: Celia-Isabel Vietmeyer wird neues Vorstandsmitglied der Quantum Immobilien AG. Auch Martin Berghoff und Knut Sieckmann steigen auf.Celia-Isabel Vietmeyer wird mit sofortiger Wirkung in den Vorstand der Quantum Immobilien AG berufen. Die 47-Jährige ist seit 2009 Geschäftsführerin der Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Zukünftig verstärkt Vietmeyer als weiteres Vorstandmitglied die beiden Quantum-Gründer Frank Gerhardt Schmidt und Philipp Schmitz-Morkramer. Vietmeyer verantwortet innerhalb des Vorstand zukünftig den Bereich Capital Markets."Mit Celia Vietmeyer als neues Mitglied des Vorstandes wollen wir die Synergien zwischen unseren Geschäftsbereichen Investment und Projektentwicklung zukünftig noch besser nutzen. Wir freuen uns sehr, mit Celia Vietmeyer eine exzellente, langjährige Kollegin als neues Vorstandsmitglied gewonnen zu haben, die die Kapitalverwaltungsgesellschaft maßgeblich mit aufgebaut hat", sagt Philipp Schmitz-Morkramer, Gründer und Vorstandsmitglied der Quantum Immobilien AG."Ich freue mich, in der neuen übergreifenden Funktion die Kompetenzen unserer Bereiche Investment und Projektentwicklung für unsere institutionellen Investoren noch besser zu vereinen", sagt Celia-Isabel Vietmeyer, neues Vorstandsmitglied der Quantum Immobilien AG.Neue Geschäftsführer in der Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH werden Martin Berghoff und Knut Sieckmann. Sie steigen von ihrer bisherigen Funktion als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Quantum Investment GmbH auf. Berghoff und Sieckmann verantworten die Gesellschaft zukünftig gemeinsam mit Arndt Buchwald und Lutz Walther, die bereits seit vielen Jahren Teil der Geschäftsführung sind.Über QuantumDie unabhängige Quantum Immobilien AG steht seit der Gründung im Jahr 1999 für zukunftsweisende Projektentwicklung, attraktive institutionelle Anlageprodukte und ganzheitliches Management von Immobilieninvestments. Im Fokus der Aktivitäten stehen deutsche Metropolregionen.Im Geschäftsbereich Projektentwicklung werden sowohl eigene Projekte als auch Joint Ventures im Rahmen unternehmerischer Beteiligungen realisiert - so entstanden bisher 80 Immobilien mit einer Fläche von über 1.800.000 m². Das Transaktionsvolumen beträgt rund 5,0 Mrd. EUR.Im Fondsgeschäft bietet Quantum über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren an, etwa Immobilien-Spezialfonds oder alternative Investmentprodukte. Die Assets under Management belaufen sich auf ca. 10,0 Mrd. EUR.Pressekontakt:Quantum Immobilien AGMichael NowakPressesprecherTel.: +49 40 41 43 30 - 148Mobil: +49 172 313 44 42mn@quantum.agOriginal-Content von: Quantum Immobilien AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163061/5237598