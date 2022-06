WiredScore hat das Büro- und Hotelhochhaus ONE in Frankfurt am Main als erstes Hochhaus in Deutschland und in Zentraleuropa mit dem SmartScore Zertifikat der höchsten Kategorie Platin ausgezeichnet. Matthias Schmidt, Head of Development CA Immo Deutschland: "Wir haben den Anspruch, unseren Mietern moderne und energieeffiziente Gebäude zu bieten und diese möglichst ressourcenschonend zu betreiben. Technologie, Digitalisierung und Interaktion mit unseren Mietern sind der Schlüssel dazu. Mit der SmartScore Zertifizierung in Platin ist der ONE Vorreiter einer neuen Generation von Smart Buildings, die diesen Anspruch auf dem neuesten Stand der Technik unterstützen. Mit diesem Leuchtturmprojekt setzen wir neue Standards in Sachen Nutzerkomfort, ...

