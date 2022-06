Andritz erhielt von Veolia den Auftrag zur Lieferung einer Biomethanolaufbereitungsanlage. Die Anlage, die in das Bioproduktewerk von Metsä Fibre in Äänekoski, Finnland, integriert wird, raffiniert das in der Zellstoffproduktion anfallende Rohmethanol zu kommerziellem Biomethanol. Die Biomethanolaufbereitungsanlage wird für eine jährliche Produktion von 12.000 Tonnen Biomethanol ausgelegt, womit sie nach Inbetriebnahme - geplant für 2024 - die laut Andritz weltweit größte ihrer Art sein wird. Der Andritz-Lieferumfang für Veolia umfasst Prozess-Design und die komplette Lieferung auf EPC-Basis - ohne Bauarbeiten.

