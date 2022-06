Camas, Wa (ots/PRNewswire) -BEST Awards würdigen herausragende Mitarbeiterschulung und -entwicklungFisher Investments, einer der weltweit größten unabhängigen Honorar-Anlageberater, wurde 2022 von der Association for Talent Development (ATD) das vierte Jahr in Folge zum Gewinner der Best Awards gekürt. Die ATD ist der weltweit größte Verband für Talententwicklung im Beruf und vertritt sowohl private als auch öffentliche Organisationen und Führungskräfte in mehr als 120 Ländern über alle Branchen hinweg. Fisher Investments war der einzige Honorar-Anlageberater, der von der ATD ausgezeichnet wurde."Wir sind stolz darauf, dass uns die ATD in diesem Jahr erneut für unsere Bemühungen im Bereich Personalentwicklung ausgezeichnet hat", meint Damian Ornani, CEO von Fisher Investments. "Indem wir unseren Mitarbeitenden dabei helfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, stärken wir jeden Aspekt unseres Unternehmens und tragen zu auf Vertrauen basierenden, langfristigen Kundenbeziehungen bei."Mit dem BEST Award zeichnet die ATD Organisationen aus, die wesentliche Aspekte der Talentförderung in den Mittelpunkt stellen, darunter:- Förderung der Talententwicklung über die gesamte Organisation hinweg- Förderung des Lernens als zentrales Merkmal der Unternehmenskultur- Verknüpfung von Lernerfolgen mit individueller und unternehmensweiter Leistung- Einbezug des Senior Managements in Initiativen zur Talententwicklung"Wir waren schon immer der Ansicht, dass unsere Mitarbeitenden unser wertvollstes Kapital sind, und wir sind unglaublich stolz darauf, mit dem BEST Award der ATD ausgezeichnet worden zu sein", erklärt Executive Vice President of Global Human Capital von Fisher Investments, Greg Miramontes. "Mitarbeitenden die Tools, Entwicklungsmöglichkeiten und Ressourcen an die Hand zu geben, um erfolgreich zu sein, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Mission".Wenn Sie mehr über die BEST Awards von ATD erfahren und die vollständige Liste der Preisträger des Jahres 2022 sehen möchten, besuchen Sie bitte folgende Website: https://www.td.org/best-award-winners.Weitere Informationen über Fisher Investments finden Sie auf www.fisherinvestments.com.Über Fisher Investments Fisher Investments ist ein unabhängiger, gebührenbasierter Anlageberater. Zum 31.03.2022 verwalteten Fisher Investments und seine Tochtergesellschaften insgesamt ein Vermögen von mehr als 197 Mrd. USD - über 156 Mrd. USD für private Anleger, 39 Mrd. USD für institutionelle Anleger und 2 Mrd. USD für die Altersvorsorgepläne kleiner bis mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen. Fisher Investments ist in vier Hauptgeschäftsbereiche unterteilt: US-Privatkunden, Institutionelle Kunden, Internationale Privatkunden und 401(k)-Vorsorgelösungen. Diese bedienen eine globale Kundenbasis unterschiedlicher Anleger. Nicht alle Strategien werden in allen Rechtsordnungen angeboten/verkauft. Gründer und Executive Chairman Ken Fisher war von 1984 bis 2016 Autor der Kolumne "Portfolio Strategy", die in Forbes erschien, was Fisher zum längsten ununterbrochen für das Magazin tätigen Kolumnisten in dessen Geschichte macht. In den letzten Jahren sind die Kolumnen von Ken Fisher regelmäßig in den wichtigsten Medien in beinahe allen westeuropäischen sowie in wichtigen asiatischen Ländern und damit in mehr Ländern und in größerem Umfang als bei jedem anderen Kolumnisten in der Vergangenheit erschienen. Ken Fisher hat überdies 11 Bücher geschrieben, darunter 4 New York Times-Bestseller zum Thema Finanzen und Anlagen. Weitere Informationen über Fisher Investments finden Sie auf www.fisherinvestments.com.##MedienkontakteLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1628815/Gruner_Fisher_Investments_Logo.jpgPressekontakt:John Dillard,Sr. VP - Global Public Relations,j.dillard@fi.comOriginal-Content von: Grüner Fisher Investments, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67385/5237611