Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/40: Hottest Bet KapschTrafficCom, neue Immofinanz-Idee, RBI Nr.2 und Übernahmekommission Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/40 dreht sich um eine Hörerfrage zur Kapsch-TrafficCom und die Schadenersatzansprüche. Dazu haben wir gestern wohl Geschichte geschrieben, mehr als 1 Mrd. Handelsvolumen in Wien, die RBI mit 355 Mio., der beste Tag seit der Erstnotiz. Auch Zumtobel und Strabag profitieren von MSCI-Effekten. Morgen gibt es dann eine ATX Neu-Einschätzung. Schon heute ...

