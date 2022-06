DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Donnerstag im Handelsverlauf knapp behauptet. Er fällt um 6 Ticks auf 150,90 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 150,99 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 151,09, das -tief bei 150,85 Prozent. Umgesetzt wurden 27.173 Kontrakte. Dabei ist das Überrollen in den September-Kontrakt in vollem Gang.

"Der Bund-Future bleibt auch technisch in der Defensive", heißt es bei der Helaba. Das Kontrakttief bei 150,49 sei in greifbare Nähe gerückt. "Zudem sind die quantitativen Indikatoren als belastend einzustufen", so die Helaba-Analysten.

