Quantencomputing ermöglicht Maschinelles Lernen der nächsten Generation Möglingen, 2. Juni 2022. Erlaubt Quantencomputing auch im Bereich KI einen Quantensprung? Das zumindest ist eines der Ziele des Forschungsprojektes AutoQML. Das Verbundprojekt mit 8 Partnern aus Forschung und Industrie wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert und soll Lösungsansätze entwickeln, die Quantencomputing und Maschinelles Lernen (ML) verknüpfen. USU wird im Rahmen des Projektes mit Hilfe von Quantencomputing rechenintensive und hochkomplexe KI-Modelle erstellen, die als Grundlage für die wirtschaftliche Nutzung von KI durch den industriellen Mittelstand dienen. Die Auswahl und Implementierung von Maschine-Learning-Lösungen ist bislang außerordentlich arbeits-, rechen- und wissensintensiv. Der Forschungsansatz des automatisierten maschinellen Lernens (AutoML) adressiert diese Herausforderungen. Im Zuge des vom Fraunhofer IAO geleiteten Projektes soll ein Werkzeugkasten in Form einer Open-Source-Plattform entstehen, die eine Bibliothek mit komplexen ML-Komponenten und Methoden enthält, welche Anwender:innen auch ohne detailliertes Fachwissen nutzen können. "Unser Ziel ist es, KI für hochkomplexe Anwendungsfälle ausführbar zu machen, so dass künftig auch mittelständische Industrieunternehmen die entsprechenden Qualitäts- und Performance-Vorteile von komplexen KI-Algorithmen nutzen können, die mittels Quantencomputing berechenbar werden", so Henrik Oppermann, Research Director bei USU. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.

USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



