Führendes globales Unternehmen für Spezialzinkchemikalien tritt U.S. Zinc bei, einem Portfoliounternehmen von Aterian Investment Partners

Das globale Private-Equity-Unternehmen OpenGate Capital hat bekannt gegeben, dass es seine Investition in EverZinc, einen globalen Anbieter von Spezialzinkmaterialien, durch einen Verkauf an U.S. Zinc, ein Portfoliounternehmen von Aterian Investment Partners, beendet hat. Die Bedingungen der Investition wurden nicht veröffentlicht.

EverZinc hat seinen Hauptsitz in der belgischen Stadt Lüttich und verfügt über Industriebetriebe in Belgien, Kanada, den Niederlanden, Norwegen, China und Malaysia. EverZinc ist auf vier Produktlinien spezialisiert: feines Zinkpulver, Zinkoxid, Zink für Batterien und Zano, ein ultrafeines Zinkoxid. EverZinc-Produkte werden an Kunden auf der ganzen Welt verkauft und kommen in einer Fülle von Anwendungen zum Einsatz, darunter Antikorrosionslacke, Reifen, Chemikalien für pharmazeutische Zwecke, Keramik und Glas sowie Sonnenschutz.

Das Unternehmen wird von CEO Vincent Dujardin geleitet und wurde 2016 von OpenGate Capital im Rahmen einer Unternehmensausgliederung von Umicore übernommen. Während der Eigentümerschaft von OpenGate verdoppelte EverZinc das EBITDA und erweiterte seinen Produktmix und seine geografische Präsenz, während es gleichzeitig seine ESG-Attribute weiter stärkte.

Julien Lagrèze, Partner bei OpenGate und Verantwortlicher für Europa, kommentierte die Transaktion wie folgt: "Als wir EverZinc übernahmen, waren wir der Meinung, dass das Unternehmen über enormes Potenzial für geografische Expansion und Innovation verfügt, und unter Vincent Dujardins Führung wurden neue Produkte entwickelt und neue Märkte erschlossen, wodurch das Unternehmen für Wachstum und verbesserte Rentabilität neu positioniert wurde. Es war eine wirklich lohnende Erfahrung, mit Vincent und seinem Team zusammenzuarbeiten, und wir sind zuversichtlich, dass EverZinc in einer neuen Wachstumsphase in guten Händen ist."

EverZinc wird Teil von U.S. Zinc, einem globalen Unternehmen für Zinkchemie und Materialwissenschaften, das diversifizierte Zinkprodukte herstellt, darunter Zinkoxid, Zinkpulver und Zinkmetalle, die in Endmärkten wie Reifen, Chemikalien, Beschichtungen und Landwirtschaft verwendet werden.

Dujardin kommentierte den Verkauf wie folgt: "Ich bin unglaublich stolz darauf, EverZinc zu leiten, ein innovatives, vielfältiges und globales Unternehmen, das von einem unglaublich engagierten Team unterstützt wird. Ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen mit U.S. Zinc viel Erfolg haben wird."

Jefferies fungierte als leitender Finanzberater und Stifel als Finanzberater für OpenGate Capital.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen spezialisiert hat, um durch betriebliche Verbesserungen, Innovation und Wachstum neue Werte zu schaffen. Die 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles und hat eine europäische Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bisher hat OpenGate Capital 40 Übernahmen in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

