FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Rückgang der Ölpreise hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag trotz andauernder Inflations- und Konjunktursorgen gestützt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,46 Prozent auf 14 407,04 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,43 Prozent auf 29 879,28 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,5 Prozent.

Am Montag war der Dax mit 14 589 Punkten bis auf wenige Punkte an das Zwischenhoch vom April herangelaufen. Seither mangelt es Börsianern zufolge jedoch an Anschlusskäufen. Aufgrund der Angst vor einer massiven konjunkturellen Abkühlung komme auf dem aktuellen Kursniveau nur sehr wenig Kaufinteresse auf, beobachtete Analyst Thomas Altmann von QC Partners: "Und positive Nachrichten, die eine richtige Kaufwelle auslösen könnten, sind weiterhin Mangelware."/edh/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145