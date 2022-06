Am Kryptomarkt dominieren am Donnerstag wieder die roten Vorzeichen. Die jüngsten Erholungstendenzen sind damit beendet, die Gewinne vom Wochenanfang schon wieder dahin. Eine große Überraschung ist das nicht, aber dennoch ein Rückschlag für die verbliebenen Bullen.Der Bitcoin verliert am Dienstagmorgen auf 24-Stunden-Sicht mehr als fünf Prozent und fällt dabei unter die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Dollar zurück. Zu Kursen um 29.800 Dollar notiert er nun wieder auf dem Niveau von vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...