In Erwartung neuer Hinweise auf die US-Geldpolitik halten sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax stieg zur Eröffnung am Donnerstag um 0,4 Prozent auf 14.395 Punkte. "Die Zins- und Inflationssorgen bleiben riesig", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Sollte der US-Arbeitsmarkt der schwächelnden Konjunktur trotzen, gebe es keinen Grund für die Notenbank Fed, bei ihren Zinserhöhungen ...

