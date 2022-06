DJ BDI: Gönner soll neue Hauptgeschäftsführerin werden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die frühere Landesministerin und langjährige GIZ-Chefin Tanja Gönner soll neue Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) werden. Auf Basis des einstimmigen Beschlusses von Präsident und Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten des BDI solle die Berufung auf Vorschlag von BDI-Präsident Siegfried Russwurm in der Sitzung von Präsidium und Vorstand am 20. Juni erfolgen, gab der Verband in Berlin bekannt. Gönner soll ihr Amt als Nachfolgerin des bisherigen Hauptgeschäftsführers Joachim Lang demnach im zweiten Halbjahr 2022 antreten.

Russwurm betonte, Gönner bringe als frühere Ministerin in der Landesregierung von Baden-Württemberg und aus ihrer langjährigen Führung der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) "umfassende Kompetenzen und ein breites Erfahrungsprofil" ein. Gönner erklärte, die Transformation zu Klimaneutralität, die Herausforderungen im internationalen Kontext und die Akzeptanz in der Gesellschaft seien große Aufgaben, denen sie sich mit Respekt stelle.

Die 52-jährige Volljuristin ist seit 2012 Vorstandssprecherin der GIZ, mit rund 25.000 Mitarbeitenden eines der größten Bundesunternehmen. Zuvor gehörte sie laut BDI von 2004 bis 2011 als Sozial-, Umwelt- und Verkehrsministerin der Landesregierung von Baden-Württemberg an. 2002 bis 2004 war sie Bundestagsabgeordnete.

