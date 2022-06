Unterföhring (ots) -Matchball für Deutschland: Die U21-Nationalmannschaft will ihr Ticket für die Europameisterschaft 2023 klar machen. Im vorletzten EM-Qualifikationsspiel gegen Ungarn reicht der DFB-Elf ein Unentschieden zur direkten Qualifikation als Gruppenerster. "Wir haben uns eine Top-Ausgangslage verschafft, gehen die Aufgaben gegen Ungarn und in Polen aber dennoch voll fokussiert an", sagt Bundestrainer Antonio Di Salvo. "Unser Ziel ist es trotz allem, schon gegen Ungarn den Deckel drauf zu machen und uns für die U21-EM im kommenden Jahr zu qualifizieren. Dass wir auf dem 'Fußballsender' SAT.1 zu sehen sind, freut mich natürlich sehr."SAT.1 zeigt das entscheidende Quali-Duell am Freitag, 3. Juni, live. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Christian Düren, Kommentator Uwe Morawe und Experte René Adler berichtet ab 18:00 Uhr aus dem Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück."ran Fußball" U21 EM-Qualifikation:3. Juni, ab 18:00 Uhr: Deutschland - Ungarn live in SAT.17. Juni, ab 17:30 Uhr: Polen - Deutschland live auf ProSieben MAXXPressekontakt:Michael UlichCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5237702