Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte seien im April hinter dem breiteren Markt zurückgeblieben. Nach Gewinnen in den Vormonaten hätten die Aktienmärkte erneut nachgegeben, da Rezessionsängste aufgrund der steigenden Ungewissheit gewachsen seien, ob die Zentralbanken, die weiterhin mit der hohen Inflation kämpfen würden, eine weiche Landung schaffen würden. Hinzu seien anhaltende Lieferkettenprobleme, die andauernde Invasion Russlands in die Ukraine und die COVID-bedingten Lockdowns in China gekommen. Der Transportsektor habe sich deutlich unterdurchschnittlich entwickelt, bedingt durch sinkende Preise am Spot-Markt für Lkw und Sorgen über die Verbrauchernachfrage, da sich die Ausgaben derzeit von Waren auf Dienstleistungen verlagern würden. ...

