In Norwegen wurden im Mai 8.445 neue Elektroautos registriert, was einem Anteil von 73,2 Prozent unter allen Pkw-Neuzulassungen des Monats entspricht. Hinzu kamen im Mai 1.375 neue Plug-in-Hybride. Das Modellranking in Norwegen führte im Mai der VW ID.4 mit 915 Zulassungen an. Mit den 8.445 neuen Elektro-Pkw lagen die Zulassungen in Norwegen im Mai 2022 etwas über dem April mit 7.207 neuen E-Autos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...