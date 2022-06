DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Encavis: Rückenwind von der Energiewende - Bisher stets verlässliche Prognosen abgegeben

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main - 02.06.2022 (pta007/02.06.2022/10:00) - Die Energiewende ist bereits seit Jahren in vielen Ländern ein solch wichtiges Thema, dass auch das Nebenwerte-Journal früh mit der Berichterstattung, u. a. über die Capital Stage AG (s. Titelgeschichte im NJ 7/16) als einer der Vorgängergesellschaften von Encavis, begonnen hat. Da der Klimaschutz ohne den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien kaum denkbar sei, widmeten wir der blendend aufgestellten Encavis AG bei einem Kurs von EUR 12.20 bereits im NJ 7/20 eine Titelgeschichte. Nun folgt eine weitere.

Als einer der europaweit bedeutendsten konzernunabhängigen Betreiber von Solar- und Windparks halten wir Encavis vor dem Hintergrund der in diesem Bereich weiterhin vorhandenen guten Wachstumsperspektiven für so gut aufgestellt, dass wir der Aktie auch nach dem Anstieg um 63.7 % innerhalb der vergangenen zwei Jahre weiteres Kurspotenzial zutrauen. Zudem ist bei der Betrachtung der Entwicklung über einen längeren Zeitraum auffallend, dass sich die Prognosen des Unternehmens stets als in hohem Maße verlässlich erwiesen - für Engagements in Aktien ein wichtiges Kriterium.

Internationale Ausrichtung

Encavis verfügte zum Ende des Jahres 2021 im Eigenbetrieb über 169 Solarparks mit einer Kapazität von 1.4 Gigawatt, die sich in Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Spanien und Dänemark befinden. Der Bereich Wind umfasste 40 Parks mit 0.41 Gigawatt in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich (inzwischen verkauft), Dänemark und Finnland. Diese Aktivitäten werden durch Serviceleistungen ergänzt, die von der zu 100 % gehaltenen Tochter Encavis Technical Services GmbH und der Minderheitsbeteiligung Stern Energy S.p.A. erbracht und auch Dritten angeboten werden. Das betreute Volumen umfasst Anlagen mit einer Kapazität von 280 MWp. Darüber hinaus befasst sich die Encavis Management AG mit Projekten Dritter mit einem betreuten Volumen von 32 Solar- und 55 Windparks. Die Notwendigkeit zum stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien verbessert die Wachstumschancen und damit auch die Aussichten für den Kurs, das vorjährige Hoch von EUR 25.20 wieder zu erreichen.

* * *

Der ausführliche Bericht über die Encavis AG mit dem Vorstandsinterview wird in der Juni-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de ( http://www.nebenwerte-journal.de/ ). Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

* * *

Über das Nebenwerte-Journal

Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

(Ende)

Aussender: NWN Nebenwerte Nachrichten AG Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Carsten Stern Tel.: +49 89 43571171 E-Mail: carsten.stern@nebenwerte-journal.de Website: www.nebenwerte-journal.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1654156834472 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2022 04:00 ET (08:00 GMT)