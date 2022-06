DJ Henkel AG & Co. KGaA: Henkel bietet 18-monatiges Rotationsprogramm für Digital-Talente

2. Juni 2022

Henkel bietet 18-monatiges Rotationsprogramm für Digital-Talente

Jetzt bewerben für das "Digital Talent Program" von Henkel Düsseldorf - Henkel lädt erneut Fachkräfte ein, sich für das Digital Talent Program zu bewerben. In diesem Jahr liegt der Fokus auf Henkel dx, der zentralen Digitaleinheit des Unternehmens. Die Young Professionals werden in den Digital Hubs von Henkel in Düsseldorf und Berlin sowie an weiteren Standorten weltweit an verschiedenen innovativen Themen und Projekten arbeiten. Der neue Jahrgang des "Digital Talent Program" startet im Herbst 2022; Interessierte können sich bis zum 3. Juli bewerben. Mit dem Start in das 18-monatige Programm erhalten die Teilnehmer:innen einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei Henkel.

"Wir laden Talente ein, unseren Weg der digitalen Transformation mitzugestalten und Teil unseres vielfältigen und internationalen Teams zu werden, das in einem hoch dynamischen Umfeld an innovativen Projekten arbeitet", sagt Michael Nilles, Chief Digital and Technology Officer bei Henkel. "Mit diesem einzigartigen Programm erhalten sie die Chance, vom ersten Tag an Verantwortung für wichtige Projekte zu übernehmen und ihr Know-how und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln."

Je nach Expertise, Berufserfahrung und Interessen können Teilnehmer:innen an spannenden Projekten in den Bereichen UX/UI, DevOps, IoT, IT Engineering, Digital Business und Projektmanagement mitarbeiten. Innerhalb dieser Bereiche rotieren die digitalen Talente in verschiedene Positionen, Projekte, Teams und Standorte. Das Programm ist dabei individuell auf sie zugeschnitten, um viel Raum für persönliche und berufliche Weiterentwicklung zu bieten.

Talente können sich für die folgenden sechs Positionen im Rahmen des Programms bewerben:

- Software Developer Front End Technology

- Consumer IoT Product Owner

- DevOps Engineer

- Full Stack Developer

- Digital Business Manager

- UX/UI Designer

Mehr über die Berufsfelder und das Programm erfahren Sie unter https://www.henkel.com/careers/digital-talent-program

Über Henkel Henkel verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Henkel einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,7 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter:innen, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de.

