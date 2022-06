Urheberrechtsverletzungen durch Nutzerinnen und Nutzer könnten zukünftig teuer für Internet-Plattformen werden. Zumindest unter bestimmten Voraussetzungen müssen sie dafür haften. Das hat jetzt der Bundesgerichtshof entschieden. Internet-Plattformen wie Youtube können wegen Urheberrechtsverletzungen unter bestimmten Umständen künftig auch in Deutschland auf Schadenersatz verklagt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe änderte mit mehreren am Donnerstag verkündeten Urteilen seine bisherige Rechtsprechung, wonach die Anbieter nicht als Täter hafteten, wenn Nutzer und Nutzerinnen mit hochgeladenen Inhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...