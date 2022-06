Bielefeld (ots) -Branchen und Märkte im Umbruch, eine weltweite Pandemie und gestörte Lieferketten sowie immer neue technologische und digitale Innovationen - das wirtschaftliche Umfeld verändert sich dynamisch und schnell. Unter dem Motto "resilient. Innovativ. nachhaltig" nimmt die diesjährige Transformation NOW! (https://de.nttdata-solutions.com/transformation-now-2022) die Chancen des Wandels mit digitalen Lösungen in den Blick. NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/), das weltweit führende SAP-Beratungshaus für den Mittelstand veranstaltet am 23. Juni 2022 Europas größten SAP®-Partner-Event mit einem Programm voller Highlights. Experten, Vorreiter und Visionäre werden über aktuelle Trends berichten und inspirierend darstellen, wie Unternehmen mittels smarter Nutzung neuer Technologien unternehmerische Herausforderungen und ihre digitale Transformation erfolgreich meistern."Geschwindigkeit ist in einer digitalen Welt entscheidend. Es geht darum, digitale Trends schnell anzuwenden. Gerade in dynamischen Zeiten wie diesen ist das wichtiger denn je. Wir bieten Einblicke in Technologietrends, neueste und praxiserprobte SAP-Lösungen und eigene Entwicklungen für die digitale Transformation von Unternehmen", sagt Norbert Rotter, CEO der NTT DATA Business Solutions AG.Strategischen Entscheidungen treffen und punktgenau umsetzenDie Transformation NOW! 2022 ist fokussiert. Die verschiedenen Sessions unterstützen interessierte Teilnehmer dabei, strategisch die richtigen Entscheidungen zur Gestaltung der digitalen Transformation zu finden und zu treffen. Der eintägige Online-Summit beschäftigt sich deshalb mit drei zentralen Schwerpunkten: Trends, Strategien und Business-Modelle.Die Teilnehmer erwarten insgesamt neun Vorträge sowie Paneldiskussionen und Interviews. In jeweils hochkarätig besetzten Sessions sprechen Experten über neueste Technologien, Daten und Prozesse sowie unternehmenskulturelle Aspekte der digitalen Transformation. International bekannte Unternehmen wie Miele, Wingcopter oder Proseat geben praxisnahe Einblicke in ihre Digitalprojekte aber auch in ihre Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit NTT DATA Business Solutions. Darüber hinaus werden das Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik (IEM) sowie das Spitzencluster für Industrie 4.0 in Ostwestfalen-Lippe it's OWL über aktuelle Projekte und Lösungen zum Management von Lieferketten (Digital Supply Chain) sowie zur Erhebung des CO2-Fußabdrucks entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Unternehmens (Carbon Footprint) berichten.Bewährt charmant moderiert Nachrichtensprecherin und Moderatorin Judith Rakers (http://judithrakers.com/) durchs Programm und präsentiert Highlights wie die Keynote des bekannten KI- und Innovationsexperten Christoph Burkhardt (https://de.burkhardtgroup.com/) sowie den Vortrag des Zukunftsforschers Sven Gábor Jánszky (https://janszky.de/). Außerdem wird Glenn González, Chief Technology Officer (https://de.linkedin.com/in/glenn-gonz%C3%A1lez-36596527) von SAP Deutschland, anhand von Kundenprojekten darstellen, warum und wie Unternehmen in ihre Nachhaltigkeit investieren und welche Rolle SAP-Technologien dabei spielen.Darüber hinaus wird der Austausch zu Resilienz, Nachhaltigkeit und Innovation eine wichtige Rolle spielen. Ob neue Lieferketten, ressourcenschonende Produkte oder neue Konzepte der Zusammenarbeit, Digitalisierung leistet bei all diesen unternehmerischen Herausforderungen einen entscheidenden Beitrag.Über NTT DATA Business SolutionsNTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 12.000 Menschen in 30 Ländern.Über NTT DATANTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com. 