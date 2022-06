Schwere Verstimmungen an den Aktienmärkten setzten in den letzten Wochen und Monaten vor allem den Tech-Sektor mächtig unter Druck. Dieser Entwicklung konnte sich auch die Aktie von Salesforce nicht entziehen, welche sich zeitweise schon fast im freien Fall befand. Nun konnten die Bullen aber endlich wieder ein sehr deutliches Signal setzen.Am Mittwoch schossen die Kurse von Salesforce (US79466L3024) um satte 9,88 Prozent in die Höhe und bekleideten damit mit einigem Abstand den ersten Platz im Dow Jones. Trotz leichter Abwertungen im nachbörslichen Handel konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...