Mit der Übernahme integriert die Management- und Technologieberatung BearingPoint die Versicherungslösung diContract in ihr Produktportfolio

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint gibt die 100-prozentige Übernahme von disphere tech, dem Betreiber der Cloud-Plattform diContract für die Finanzdienstleistungsbranche, bekannt. disphere tech wird als vollständig integrierter Teil von BearingPoint agieren und von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsexperten geleitet werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220602005465/de/

BearingPoint übernimmt disphere tech

disphere tech besteht aus einem Team von interdisziplinären Experten, Beratern und Entwicklern, das Kunden aus der Finanzindustrie umfassend bei der digitalen Transformation des Vertriebs unterstützt. disphere tech designt und implementiert digitale Vertriebskanäle und entwickelt Anwendungen zur digitalen Prozessunterstützung.

Das Leistungsportfolio von diContract umfasst digitale Onboarding-Funktionen, die Freigabe von Maklerverträgen, Video- und Audiokonsultationen, Bestandsübertragungen, GDPR-Compliance-Funktionen sowie die Verwaltung von Kundendaten und externen Verträgen.

Mit der Übernahme von disphere tech stärkt BearingPoint seine Position sowohl in der Beratung als auch im Produktbereich. Mit diContract kann BearingPoint das digitale Kunden-Onboarding in der Finanzdienstleistungsbranche transformieren.

Sven Gerhardus, Partner im Versicherungssegment von BearingPoint: "In unseren Kundenprojekten zeigt sich, dass die Kommunikation zwischen Versicherer, Kunde, Versicherungsvertreter, Makler und Maklerpool eine große Herausforderung darstellt, insbesondere für traditionelle Versicherer. Diese Prozesse mit der GDPR-konformen Lösung von disphere tech zu optimieren und zu digitalisieren, ist ein absoluter Quick-Win für Versicherungsunternehmen. Deshalb passt disphere tech hervorragend in unser Beratungsportfolio. diContract wird das digitale Kunden- und Maklererlebnis in der Finanzdienstleistungsbranche verbessern. Es ist eine intelligente All-in-One-Plattform für Remote Sales, die einfach zu bedienen ist und den Prozessaufwand drastisch reduziert."

In der ersten Phase wird diContract für Kunden aus der Versicherungsbranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung gestellt.

Patrick Hüttemann, Gründer von disphere tech: "Der Zusammenschluss mit BearingPoint passt perfekt zu unserem Ziel, unsere Kunden noch stärker bei der Entwicklung von Sales-Excellence- und Digital-Marketing-Lösungen zu unterstützen. BearingPoints exzellenter Ruf in der Finanzdienstleistungsbranche und seine Branchenexpertise werden uns dabei helfen, unsere Lösungen, insbesondere diContract, zu skalieren und noch ambitioniertere Projekte zu realisieren."

Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich bei BearingPoint: "Für 2022 sind wir voll auf Wachstum eingestellt wir planen erhebliche Neueinstellungen sowie anorganisches Wachstum. Das heißt, wir verstärken uns mit Experten, Produkten und Innovationen, die unser Portfolio optimal ergänzen, sodass wir unsere Kunden bestmöglich dabei unterstützen können, die Weichen für die Zukunft zu stellen. disphere tech ist ein hochspezialisiertes Unternehmen, mit dem wir perfekt zentrale Herausforderungen unserer Versicherungs- und Finanzdienstleistungskunden bedienen können."

diContract wird auch im BearingPoint Store zu finden sein.

Donald Wachs, Leiter BearingPoint Products: "Die Investition in diContract erweitert unser branchenfokussiertes Softwareportfolio. Zudem ist sie ein Beleg dafür, dass unsere spezifische Produktorganisation attraktiv ist und Start-up-Unternehmen die Möglichkeit gibt, ihre Wachstumsgeschichte in Bezug auf Technologie und Marktreichweite innerhalb von BearingPoint zu realisieren. Wir integrieren diContract auch in unseren BearingPoint Store, den zentralen Marktplatz für unsere innovativen Lösungen."

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People Strategy, Customer Growth, Finance Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital ist der M&A-, Ventures-, und Investments-Bereich von BearingPoint.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

Weitere Informationen:

Homepage: www.bearingpoint.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Twitter: @BearingPoint

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220602005465/de/

Contacts:

Pressekontakt

Alexander Bock

Global Manager Communications

Tel: +49 89 540338029

E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.com