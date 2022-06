München (ots) -Gleich nach Pfingsten stehen bei Moderator Kai Pflaume zwei Top-Sportler in den Startblöcken, um beim Wettraten als Sieger ins Ziel zu kommen: Die deutsche Top-Leichtathletin Alicia Schmidt wurde bei Olympia als "attraktivste Sportlerin der Welt" bekannt. Am Dienstag tritt sie zum schweißtreibenden Rate-Wettkampf gegen Patrick Lange an - zweifacher Ironman-Weltmeister und einer der erfolgreichsten Triathleten der Welt.Mit dem Ohrwurm "Maria Magdalena" landete Sängerin Sandra Cretu 1985 einen Mega-Hit. Am Mittwoch spielt sie beim Rate-Duett im "Wer weiß denn sowas?"- Studio gegen Julia Neigel, die mit der "Jule Neigel Band" ebenfalls in der 80er und 90er Jahren große Erfolge feierte.Die Streitigkeiten zwischen dem Ex-Ehepaar Merz sind nach drei Staffeln der witzigen TV-Serie "Merz gegen Merz" erst mal beigelegt, doch auf der Theaterbühne lieferten sich die Schauspielerin Annette Frier und ihr kongenialer Gegenpart Christoph Maria Herbst in "Die Kunst, Recht zu behalten oder: Du mich auch!" gerade wieder schreiend komische Streitgespräche. Diese werden sie vermutlich gekonnt witzig fortsetzen, wenn sie am Donnerstag zum Ratewettstreit gegeneinander antreten.Vor Kurzem sah man Natalia Wörner noch bei den Filmfestspielen in Cannes auf dem roten Teppich. Am Freitag nimmt die Schauspielerin im Studio in Hamburg an der Seite von Bernhard Hoëcker Platz, um im Rateduell gegen ihren Kollegen Henning Baum, der von Teamchef Elton beim Raten unterstützt wird, interessante Fragen, wie diese, richtig zu beantworten:Warum wachsen Tulpen im Gegensatz zu den meisten anderen Schnittblumen in der Vase weiter?a) Sie besitzen ein Düngerdepot in den Blätternb) Warme Heizungsluft regt die Zellteilung anc) Ihre Zellen dehnen sich extrem ausDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 6. bis 10. Juni 2022 im Überblick:Montag, 6. Juni - PfingstmontagDienstag, 7. Juni - Alica Schmidt und Patrick LangeMittwoch, 8. Juni - Sandra Cretu und Julia NeigelDonnerstag, 9. Juni - Annette Frier und Christoph Maria Herbst Freitag, 10. Juni - Natalia Wörner und Henning BaumWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fquiz-app&data=05%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C38867fc2fa304855e71708da447233ff%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C1%7C637897554525697263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=l%2F1nttfhJF478EFF5ehBi3useh1TSArYxYYvbLr1BoA%3D&reserved=0) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fwer-weiss-denn-sowas&data=05%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C38867fc2fa304855e71708da447233ff%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C1%7C637897554525697263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=n0X1CguTiQ3BaKrhnsSDXoiLAjsJVJ9N6W1y4SrxwjI%3D&reserved=0)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5237933