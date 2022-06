Deutschlands Bauherren denken längst weiter! Schon 2021, als von einem Krieg in der Ukraine und Sanktionen des Westens keine Rede sein konnte, ließen sie Heizquellen in neuerstellte Häuser einbauen, die regenerative Energien nutzen. Im letzten Jahr traf dies auf insgesamt 70,7 % der fast 103 000 neuen Wohngebäude zu (2015: 61,5 %). Wärmepumpen wurden in 50,6 % der Neubauten als primäre Heizung installiert (2015: 31,4 %), insbesondere in Ein- und Zweifamilienhäusern. Dagegen kamen bereits 2021 immer weniger Gasheizungen zum Einsatz: Lag ihr Anteil 2015 noch bei 51,5 % der Neubauten, sind es nun 34,3 %. Annerose Winkler Der Deutsche Unternehmerbrief www.bernecker.info Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

