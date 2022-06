DJ GDV: Pflichtversicherung für Elementarschäden hätte enge Grenzen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat sich zurückhaltend zu einer Pflichtversicherung für Elementarschäden gezeigt, über die die Ministerpräsidentenkonferenz am Nachmittag beraten will. "Eine Pflichtversicherung hat bei verfassungskonformer Umsetzung enge Grenzen", erklärte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Das zeige auch ein Gutachten der Justizministerinnen und Justizminister. Eine solche Versicherung werde am Ende nur mit deutlich eingeschränktem Versicherungsschutz umsetzbar sein, zum Beispiel nur für hochgefährdete Gebäude oder nur für Neubauten.

"Eine solche Pflichtversicherung würde jedoch weiterhin viele Schäden unversichert lassen und damit das Ziel eines flächendeckenden Schutzes konterkarieren", warnte Asmussen. Die Versicherer werben nach seinen Worten nach wie vor für ein Gesamtkonzept aus Versicherungsschutz, Klimafolgenanpassung und Prävention. Alle privaten Wohngebäude sollten mit dem nötigen Elementarschutz ausgestattet werden, die Kunden sollten dies aber abwählen können. Dies sei "das mildere, verfassungsrechtlich sicherere und zielführendere Mittel gegenüber einer Pflichtversicherung".

Hingegen erklärten die Grünen-Bundestagsabgeordneten Lukas Benner und Stefan Schmidt, es sei gut, dass Baden-Württemberg und Sachsen das Thema in die Ministerpräsidentenkonferenz einbrächten. Durch den Klimawandel würden Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Hochwasser überall in Deutschland immer wahrscheinlicher. Staatliche Nothilfen im Katastrophenfall stellten schon heute weder eine verlässliche noch gerechte Lösung dar. "Eine Versicherungspflicht wäre eine mögliche Antwort hierauf", betonten sie. Der Versicherungsschutz gegen Elementarschäden müsse allgemein ausgeweitet werden und gleichzeitig sozial verträglich bleiben. Eine Neuregelung könne aber "nur Teil einer umfassenden Vorsorgestrategie zu den Folgen der Klimakrise sein".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2022 05:29 ET (09:29 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.