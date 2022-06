DJ MARKT USA/Etwas fester - Volatilität bleibt weiter hoch

Mit einer etwas festeren Tendenz dürfte die Wall Street am Donnerstag in die Sitzung starten. Damit dürfte es nach zuletzt zwei Handelstagen mit Abschlägen wieder leicht nach oben gehen. Die Volatilität bleibe weiter hoch, heißt es. Zuletzt hatten gute US-Konjunkturdaten Befürchtungen wieder verstärkt, die US-Notenbank werde an ihrem straffen geldpolitischen Kurs festhalten, um die hohe Inflation einzudämmen. Zudem begann die Federal Reserve am Mittwoch offiziell mit der Schrumpfung ihrer fast 9 Billionen Dollar schweren Bilanz. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,4 Prozent zu.

"Die US-Wirtschaft sieht immer noch ziemlich gut aus, und das bedeutet, dass die US-Notenbank das Tempo der Zinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte über den Sommer hinaus beibehalten kann", sagt Edward Moya, Analyst bei Oanda. "Jeder rechnet damit, dass sich die Wirtschaftstätigkeit in den nächsten Monaten abschwächen wird, zumal die Inflationsrisiken nach wie vor hoch sind und die Fed nun damit begonnen hat, ihre Bilanzsumme zu verringern", fügt er hinzu. Die Sorgen vor einer möglichen Rezession als Folge der starken Zinserhöhungen der Fed schwebe weiterhin als Damoklesschwert über dem Markt.

Für einen Impuls könnten eine ganze Reihe von US-Konjunkturdaten sorgen, und hierbei vor allem zum Arbeitsmarkt. So wird der ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor für Mai bekannt gegeben, der als Indikator für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag dienen könnte. Dieser dürfte zeigen, dass der Jobmotor in den USA weiter auf vollen Touren läuft. Zudem werden am Donnerstag noch die wöchentlichen Erstanträge, die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft für das erste Quartal in zweiter Lesung und der Auftragseingang für April veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten geht es für die Aktie von Hewlett Packard Enterprise vorbörslich um 8,1 Prozent nach unten. Der Konzern hat seine Jahresprognose angesichts der Auswirkungen von Lieferengpässen, negativen Währungseffekten und des Rückzugs aus Russland gesenkt.

Gamestop legen um 0,3 Prozent zu. Die Einzelhandelskette für Unterhaltungssoftware hatte zwar einen höheren Verlust ausgewiesen als am Markt erwartet, dafür fiel der Umsatz einen Tick höher aus als prognostiziert.

June 02, 2022

