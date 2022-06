Wiesbaden/Frankfurt (ots) -Seit Anfang Juni bieten die Neufrankfurt GmbH und die Accente BizzComm GmbH Markenberatung und -kommunikation aus einer Hand. Die Kooperation startet mit einer Online-Umfrage, die Interessierten schnell und unkompliziert anhand weniger Fragen zeigen kann, wie gut sie ihre eigene Marke kennen. Die Umfrage ist über den Link https://bit.ly/starkeMarke zu erreichen.Hintergrund der Kooperation ist die Erfahrung, dass in vielen Unternehmen und Organisationen bereits die Markenentwicklungsprozesse so komplex und langwierig sind, dass das eigentliche Ziel, die klare Positionierung der Marke, aus dem Fokus gerät. Auch bei der Kommunikation werden wichtige Botschaften häufig nicht klar genug herausgearbeitet bzw. für die unterschiedlichen und teilweise inhomogenen Interessengruppen nur ungenügend aufbereitet.Fokus auf Klarheit, Transparenz und ZielorientierungDer Fokus der neuen Kooperation bei der Markenberatung und -kommunikation richtet sich deshalb auf Klarheit, Transparenz und Zielorientierung. "Jede Marke ist einzigartig, aber was macht sie dazu? Ich habe großen Respekt davor, was eine Marke ausmacht und wie sie wirken kann. Bei der Suche nach den richtigen Markeneigenschaften treibt mich vor allem die Neugier, mir komplexe Sachverhalte anzueignen und sie einfach auf den Punkt zu bringen, an", so Erich Posselt, Geschäftsführer von Neufrankfurt. Seit über 15 Jahren berät er als Marketing- und Vertriebsökonom Unternehmen bei der Suche danach, wie ihre bestehende Marke zielgerichteter wirken oder eine neue Marke wirksam aufgebaut werden kann."Häufig es auch so, dass die Marke zwar nach einem langen Prozess steht, aber Unternehmen viel zu spät oder nur oberflächlich daran denken, wie oder an wen sie die Markeninhalte kommunizieren müssen", ergänzt Erika Hettich, Co-Geschäftsführerin von Accente BizzComm. Ihr Geschäftsführungskollege Dr. Stephan Kühne fügt hinzu: "Erst die zielgerichtete Kommunikation mit den Interessengruppen macht die Marke lebendig und schließlich auch bekannt." Accente BizzComm berät seit über zehn Jahren Unternehmen bei der Vermittlung komplexer Kommunikationsinhalte und der Ansprache inhomogener Interessengruppen.Bei der Verbreitung ihrer Online-Umfrage zählen die Kooperationspartner vor allem auf soziale Medien im Business-Kontext wie LinkedIn, Xing usw.umfrage marke starkemarke uncomplicate markenkommunikation kommunikationPressekontakt:Accente BizzComm GmbHErika Hettich, erika.hettich@accente.deLortzingstr. 1, 65189 Wiesbaden, Telefon: +49611. 40806-13, www.accente.deOriginal-Content von: Accente BizzComm GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69321/5238026