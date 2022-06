Wiesbaden (ots) -Die hessische Rotkreuztochter Volunta beteiligt sich am Stipendienprogramm des AJA (Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustauschorganisationen) für den internationalen Schüleraustausch. Bis zum 30. September 2022 können sich interessierte Jugendliche um ein Teilstipendium für das Programmjahr 2023/2024 mit Ausreise im Sommer 2023 bewerben.Volunta vergibt im Rahmen des AJA-Stipendienprogramms fünf Teilstipendien. Der jeweilige Förderbetrag hängt von der finanziellen Situation der einzelnen Familie ab und beträgt bei Volunta maximal 2.000,- Euro. Das Stipendium kann für ein Auslandsjahr oder -halbjahr in allen Volunta-Zielländern beantragt werden: USA, Irland, Kanada, Spanien, und Südafrika. Bewerberinnen und Bewerber müssen zu Programmbeginn zwischen 15 und 17 Jahren alt sein. Bei der Vergabe des Teilstipendiums wird nicht nur die finanzielle Situation der Familie berücksichtigt, sondern auch die Bereitschaft der Bewerberinnen und Bewerber, sich in einem sozialen Projekt zu engagieren. Die Teilstipendien müssen nicht zurückgezahlt werden.Wie die anderen AJA-Mitglieder auch, möchte Volunta mit dem AJA-Stipendium zu Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit beitragen. "Der Bildungsbaustein Schüleraustausch sollte jedem interessierten jungen Menschen offenstehen - unabhängig von den finanziellen Mitteln des Elternhauses", so Volunta-Geschäftsführer Peter Battenberg.Informationen zur Bewerbung unter www.volunta.de/schueleraustausch sowie unter https://aja-org.de/aja-stipendium/.Über AJA - Arbeitskreis gemeinnütziger JugendaustauschAJA ist der Dachverband acht gemeinnütziger Jugendaustauschorganisationen in Deutschland. Seine Mitglieder führen weltweit langfristige, bildungsorientierte Schüleraustauschprogramme durch und fördern interkulturelles Lernen, Verständigung, Eigenverantwortlichkeit, Toleranz und Respekt für unterschiedliche Lebensweisen.Informationen unter www.aja-org.de.Über VoluntaVolunta ist eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Außerdem organisiert Volunta Schüleraustausch nach Irland, Kanada, Spanien, Südafrika und in die USA.Weitere Informationen auf www.volunta.de.Pressekontakt:Für Presseanfragen steht Ihnen Christine Orth zur Verfügung.Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbHAbraham-Lincoln-Str. 7Unternehmenskommunikation65189 WiesbadenTel. 0611 4 50 41 66 23E-Mail: christine.orth@volunta.deOriginal-Content von: Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134066/5238079