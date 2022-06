Bonn (ots) -Sich festzulegen und einen Weg einzuschlagen, das bedeutet ein klares "Ja" zum einen, ein ebenso klares "Nein" zum anderen. Auf dem Weg dorthin liegen Zweifel, Angst, innere Zerrissenheit, Konflikte mit anderen und in letzter Konsequenz die Sichtbarkeit der bezogenen Position.Ob im Umweltschutz oder auf der Flucht, bei Lebensentscheidungen, Beziehungen, dem Berufsleben oder im Unternehmeralltag - immer mehr Menschen schrecken vor der Wahl einer finalen Option zurück. Zeitdruck, sozialer Druck und ein Überfluss an Möglichkeiten lösen Stress und zugleich ein mangelndes Selbstwertgefühl bei denen aus, die Entscheidungen weiter aufschieben.Der Atlas der Entscheider erzählt die Geschichten derer, die ihre Wege entschieden gehen, die Entscheidungskriterien für sich gefunden haben und teilen. Damit zur rational guten Entscheidung auch das gute Gefühl kommt. "Denn auch in Zukunft entsteht keine Veränderung ohne Entschluss." (Johanna Dahm)Das Besondere: alle Einnahmen kommen zu 100% dem OceanCleanUp Project zu. AutorInnen und auch der Verlag haben an "Atlas der Entscheider" ehrenamtlich gearbeitet.Atlas der Entscheider,Hrsg. von Dr. Johanna Dahmund Heiko StahnkeBourdon-Verlag, erscheint Juni 2022Hardcover 19.95EBook 9.95Über Johanna DahmDr. Johanna Dahm zählt zu den Vordenkerinnen in der Unternehmensberatung und ist DIE deutsche Entscheidungs-Expertin. Seit mehr als 20 Jahren hilft sie Konzernen wie Novartis, Google, Telekom, führenden Mittelständlern und eigentümergeführten Unternehmen durch Krise, Fusion und Generationenwechsel. Sie gründete mit 25 Jahren ihr erstes Unternehmen, launchte 8 erfolgreiche Start-ups, unterstützt europäische Hochschulen in Forschung und Lehre und engagiert sich mit den Einnahmen aller Publikationen für OceanCleanUp. Mit 27 Jahren von der EU mit dem Employability Award ausgezeichnet, 2020 von der "International Society of Professional Women" (USA) geehrt und mehrmals in Folge vom Top Magazin ausgezeichnet.Pressekontakt:Dr. Johanna DahmDr. Dahm Entscheidung I Entwicklung I VeränderungTelefon: +49 (0) 175 - 4 62 75 74E-Mail: kontakt@drjohannadahm.comOriginal-Content von: m&p: public relations GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39874/5238086