Unter der Moderation von Nuno Sebastião, dem CEO von Feedzai, wird es darum gehen, wie sich das Risikomanagement in außergewöhnlichen Situationen auf das Geschäft auswirken kann

LONDON, June 02, 2022, die weltweit erste RiskOps-Plattform für Finanzrisikomanagement, hat angekündigt, dass sie auf der diesjährigen Money20/20 Europe in Amsterdam zwei einzigartige Podiumsdiskussionen veranstalten wird. Bei der Podiumsdiskussion auf der Hauptbühne am 7. Juni mit dem Titel "Faster, Higher and Into Orbit" werden einige der bemerkenswertesten Menschen der Welt - darunter der Astronaut Tim Peake, die Rennfahrerin Susie Wolff und der Freeclimber Alain Robert - über die Risiken sprechen, die sie in ihrer Karriere eingegangen sind, und darüber, wie sich die daraus gezogenen Lehren auf das Finanzmanagement übertragen lassen. Moderator der Podiumsdiskussion ist der CEO von Feedzai, Nuno Sebastião.



Die Diskussion findet um 12:05 Uhr statt. Die Podiumsteilnehmer gehen der Frage nach, wie sie in ihrem eigenen Leben mit Risiken umgehen und wie sie zu Pionieren in ihren Bereichen wurden, und ziehen daraus wichtige Lehren für die Übertragung auf das Geschäftliche. Ob beim Fahren eines Formel-1-Autos, beim Freeclimbing auf den höchsten Gebäuden der Welt oder bei einem Aufenthalt in der Internationalen Raumstation, diese Menschen sind auf kalkulierte Weise mit Risiken umgegangen - ähnlich wie die bahnbrechenden Technologien von Feedzai für Finanzinstitute, Käufern und FinTechs auf der ganzen Welt. Die Referenten werden wertvolle Erkenntnisse vermitteln, die Unternehmen beim Risikomanagement und bei der Erstellung eines soliden Plans zum Erkennen und Bewältigung von Geschäftsrisiken helfen können.

"Feedzai ist stolz und freut sich darauf, eine Gruppe unglaublicher und einflussreicher Menschen zusammenzubringen, um ein so wichtiges Thema zu besprechen", sagte der CEO von Feedzai Nuno Sebastião. "Wir sind der Meinung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, das Gespräch über den Umgang mit Risiken auf persönlicher und geschäftlicher Ebene zu fördern, und zwar auf eine allgemein verständliche Weise. Indem wir Menschen wie Tim Peake, Susie Wolff und Alain Robert die Gelegenheit geben, ihre Erfahrungen mitzuteilen, hoffen wir, Parallelen zur Geschäftswelt herzustellen und die verschiedenen Möglichkeiten des Umgangs mit Risiken aufzuzeigen. Damit wollen wir deutlich machen, wie wichtig es ist, vorbereitet zu sein und einen Plan zu haben, um Vorfälle zu verhindern, die einem Unternehmen großen Schaden zufügen können."

Darüber hinaus wird Feedzai am Mittwoch, den 8. Juni um 14:40 Uhr einen Vortrag auf der Exchange Stage halten, in dem es um die Akteure hinter den Kulissen geht, die das Ökosystem des Zahlungsverkehrs schützen. Unter der Moderation von Richard Harris, EVP Head of Strategy and Advisory bei Feedzai, Graham Barrow von Dark Money Files, Silvia Mensdorff-Pouilly, SVP & Head of Banking and Payments, Europe von FIS, und Jethro Cornelissen, Business Line Anti-Fraud Officer C&G ING bei ING, wird die Gruppe aufzeigen, dass der Schutz des FinTech-Sektors vor Bedrohungen täglich von großer Bedeutung ist. Das Trio wird sich mit Themen wie internationalem Drogengeld und Korruption, Schwachstellen im Zahlungssystem und verschiedenen Technologien befassen, die sich als hilfreich erweisen können.

Feedzai wird auf der Money20/20 Europe, die vom 7. bis 9. Juni 2022 im Rai Amsterdam stattfindet, in Halle A, Stand Nr. 60 zu finden sein.

Über Feedzai: Feedzai ist die weltweit erste RiskOps-Plattform für Finanzrisikomanagement und der Marktführer bei der Absicherung des globalen Handels mit der zurzeit fortgeschrittensten Cloud-basierten Risikomanagement-Plattform, die auf maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz basiert. Feedzai sorgt für Sicherheit beim Übergang zu einer bargeldlosen Welt und ermöglicht gleichzeitig digitales Vertrauen bei jeder Transaktion und Zahlungsart. Die weltweit größten Banken, Datenverarbeiter und Einzelhändler vertrauen auf Feedzai, um Billionen von Dollar zu schützen, das Risiko im Griff zu behalten und zugleich das Kundenerlebnis der Verbraucher zu verbessern, ohne den Datenschutz zu vernachlässigen. Feedzai ist ein Unternehmen der Serie D und hat bisher 282 Millionen USD bei einer aktuellen Bewertung von 1,5 Mrd. USD aufgebracht. Die Technologie des Unternehmens schützt 900 Millionen Menschen in 190 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter feedzai.com