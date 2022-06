München (ots) -Rund zwei Wochen vor dem Start des LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland, der vom 17. bis 19. Juni auf dem legendären Sachsenring stattfindet, ist nur noch ein kleines Kontingent an Restkarten für das Wochenende und den Renn-Sonntag verfügbar - MotoGP-Fans sollten also schnell zugreifen, um ihre Stars live zu erleben. Tageskarten sind bereits ab 29 Euro zu bekommen, Wochenendtickets ab 99 Euro.Verschiedene Tribünen wie die Rossi-Fantribünen am Ausgang des Omega sind bereits seit Monaten ausverkauft - auf verschiedenen weiteren Tribünen sind noch Restkarten erhältlich. So sind auf den Fantribünen von Suzuki (T3), Yamaha (T6), Honda (T7) und KTM (T9) noch Restplätze frei, aber auch auf der "So geht Sächsisch" Tribüne (T2) in der ersten Kurve oder auf der Dekra-Tribüne (T13) in der Sachsenkurve. Von allen Tribünen haben Fans eine von insgesamt neun Videoleinwänden im Blick und verpassen so keine Sekunde der Rennaction. Online unter adac.de/motogp können Tickets sitzplatzgenau ausgesucht und gekauft werden.Restkarten für eines der größten deutschen Einzelsportevents sind im Online-Ticketshop unter adac.de/motogp, sowie telefonisch unter 03723/8099111 oder per Mail (info@sachsenring-event.de) erhältlich. Kurzentschlossene haben auch die Möglichkeit, Rest-Tickets an den Tageskassen zu erwerben. In der Rennwoche sind die Tageskassen ab Montag, 13. Juni täglich ab morgens geöffnet. Bereits erworbene Tickets für den Motorrad Grand Prix 2020 und 2021 behalten für das Rennwochenende 2022 ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.Pressekontakt:ADAC e.V.Oliver Runschke, T +49 89 76 76 69 65, E-Mail oliver.runschke@adac.deKay-Oliver Langendorff, T +49 89 76 76 69 36, E-Mail kay.langendorff@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5238105