Mercedes-Benz - Verkaufsformation vor Negierung

Ingmar Königshofen,

boerse-daily.de

Trotz anhaltender Lieferschwierigkeiten bei elektronischen Halbleitern konnten deutsche Autobauer ihre Umsätze durch den Verkauf von Premiumfahrzeugen deutlich steigern, aber auch der Gewinn legte trotz geringerer Verkaufszahlen deutlich zu. Der Aktie von Mercedes-Benz verleiht dies weiter Auftrieb, zeitgleich versuchen Käufer mit dem jüngsten Vorstoß eine drohende Verkaufsformation zu negieren

Zwischen März 2020 und Ende Februar dieses Jahres verfolgte die Mercedes-Benz-Aktie einen groß angelegten Aufwärtstrend und konnte von 17,45 auf 77,90 Euro zulegen. Mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine fiel das Wertpapier in den markanten Unterstützungsbereich aus Sommer 2021 um 55,00 Euro zurück und konnte sich an dieser Stelle stabilisieren. Die letzte Kursbewegung war aufwärts gerichtet und reichte an das Niveau der linken Schulter einer potenziellen SKS-Formation um 68,00 Euro heran. Allerdings scheinen Marktteilnehmer dieses Verkaufssignal mit dem jüngsten Vorstoß nicht umsetzen zu wollen, vielmehr tendiert Mercedes-Benz wieder zu seinen diesjährigen Jahreshochs aufwärts und bietet dadurch wieder interessante Handelsansätze.

Schaltmarke 68,- EUR

Sollte es gelingen die für ein Folgekaufsignal notwendige Kursmarke von 68,00 Euro mindestens per Wochenschlusskurs zu überwinden, würde dies sofortiges Kurspotenzial zurück an die aktuellen Jahreshochs von 77,90 Euro freisetzen und könnte entsprechend auf der Long-Seite nachgehandelt werden. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung stattfinden, um die mittelfristigen Ziele zu ermitteln. Ein düsteres Szenario für die Mercedes-Benz-Aktie würde sich dagegen bei einem nachhaltigen Kursrutsch unter rund 55,00 Euro ergeben, in diesem Szenario könnte doch noch einmal die SKS-Formation zum Zuge kommen und würde mittelfristig Korrekturpotenzial auf 47,95 und darunter auf 45,35 Euro freisetzen.

Widerstände: 68,00; 69,90; 71,74; 74,44; 76,64; 77,90 Euro

Unterstützungen: 66,02; 64,33; 61,99; 60,31; 59,23; 58,59 Euro

Mercedes-Benz in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.09.2021 - 02.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007100000

Mercedes-Benz in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.06.2017 - 02.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: DE0005557508tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007100000

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Mercedes-Benz für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Mercedes-Benz HB1XV8 1,75 50,84839 3,90 Open End Mercedes-Benz HB6610 0,82 60,142275 8,36 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.06.2022; 12:59 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Mercedes-Benz für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Mercedes-Benz HB1W42 1,69 84,850078 4,05 Open End Mercedes-Benz HB1W3P 0,77 75,548745 9,03 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.06.2022; 13:02 Uhr

