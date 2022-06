BASF-Anleger hatten eine bittere Pille zu schlucken. Anfang Mai stand die Aktie so tief wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Jedoch hat dort eine Gegenbewegung eingesetzt, in deren Verlauf die Aktie bisher zwei Etappensiege erringen konnte. Nun sieht es so aus, als ob sie auch noch diese Marke knacken könnte.Die letzten Wochen liefen wieder besser bei der BASF-Aktie. Vom Mehrjahrestief bei 46,47 Euro aus starte sie eine Gegenbewegung, in der zwei wichtige Charterfolge erzielt werden konnten.Zum ...

