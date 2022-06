Wien (ots) -Es wurden erste Studienergebnisse der eXplore! Initiative zu globalen Migrationsströmen präsentiert.Am Donnerstag, den 2. Juni 2022, stellten der Unternehmer DDr. Michael Tojner und Vorstandsmitglied der B&C Privatstiftung, Dr. Wolfgang Hofer, gemeinsam mit Univ.-Prof. Harald Badinger, Vizerektor für Finanzen und Universitätsentwicklung der Wirtschaftsuniversität Wien, ihre schon im Jänner 2021 erstmals präsentierte Initiative vor, die künftig unter dem Namen "eXplore! - Neues unternehmen für Österreichs Wirtschaft" auftreten wird. Univ.-Prof. Dr. Jesús Crespo Cuaresma von der WU zeigte erste Ergebnisse zu seiner Forschung über Migrationsströme und den Effekten dieser auf den Wirtschaftsstandort Österreich vor dem Hintergrund des Ukraine-Russland-Kriegs.Verbindung von Forscher- und Unternehmergeist - 11 Millionen Euro über 10 Jahre"Im internationalen Vergleich ist in Österreich die Drittmittel-Förderung von Universitäten sehr gering ausgeprägt. Europa wird als Wirtschaftsraum nur eine Zukunft haben, wenn wir die besten Köpfe ausbilden, ihnen Mut machen und Unternehmertum fördern. Deshalb haben wir 'eXplore!' ins Leben gerufen. Der Name drückt die Verbindung von Unternehmer- und Forschergeist aus und das Rufzeichen soll verdeutlichen, dass wir dringenden Handlungsbedarf haben", erklärt DDr. Michael Tojner, Unternehmer und eXplore! Foundingpartner.Das langfristig angelegte Projekt vergibt über einen Zeitraum von zehn Jahren elf Millionen Euro an Universitäten in Form von Förderungen von wissenschaftlichen Projekten. "In Österreich liegt die Motivation und die Bereitschaft, ein Unternehmen zu gründen, unter dem EU-Durchschnitt. Die Förderung des österreichischen Unternehmertums ist in der DNA der B&C Privatstiftung fest verankert. Mit eXplore! ist es uns gelungen, eine langfristige Initiative zu schaffen, um den Mut, das Wissen und die Motivation von Menschen zu fördern, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Wir haben eXplore! als unabhängige Plattform gegründet und sie steht damit weiteren Partnerorganisationen bzw. Akteurinnen und Akteuren aus Wissenschaft und Wirtschaft offen", so eXplore! Foundingpartner und Vorstandsmitglied der B&C Privatstiftung, Dr. Wolfgang Hofer."Die WU ist bekannt für ihre Forschungsstärke im Bereich Entrepreneurship und Innovation. Dank der großzügigen Unterstützung durch die B&C Privatstiftung und Michael Tojner ist es uns möglich, wichtige Forschungsprojekte in diesen Bereichen voranzutreiben und neue zu entwickeln - und das mit langfristiger Planungssicherheit", so die Rektorin der WU Wien, Univ.-Prof. Dr. Dr. hc Edeltraud Hanappi-Egger. Im Moment werden vier Institute und 16 Forschende in den Bereichen Entrepreneurship und Innovation und Unternehmertum gefördert, so die Rektorin.Erste Ergebnisse aus dem Bereich Migration und WirtschaftswachstumUniv.-Prof. Dr. Jesús Crespo Cuaresma forscht mit seinem Team an der WU Wien über globale Migrationsströme und die Effekte dieser auf den Wirtschaftsstandort Österreich. Unter anderem ging er der Frage nach, ob man Migrationsströme prognostizieren kann. Er erstellte ein Modell, welches nicht nur zur Erklärung von globalen Trends in der Vergangenheit herangezogen werden kann, sondern auch Projektionen über zukünftige Migration erstellt.Zusätzlich ist das Modell fähig, eine Bewertung der potenziellen Auswirkungen der Migration auf die Beschäftigung und das BIP jedes Landes zu erstellen. "Die Auswirkungen von Kriegen, politischer Instabilität, wie wir sie jetzt zum Beispiel in der Ukraine sehen, oder Naturkatastrophen erfordern natürlich unterschiedliche Modellierungsrahmen. Aber das Modell lässt sich immer wieder auf aktuelle Weltgeschehnisse anpassen und somit in der Praxis, beispielsweise gut für Standortentscheidungen von Unternehmen anwenden", so Univ.-Prof. Dr. Jesús Crespo Cuaresma.Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie (https://www.apa-fotoservice.at/galerie/29294)Pressekontakt:Clara Girstmairpress@explore.universityt: +4369910086773Original-Content von: eXplore!, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163446/5238140