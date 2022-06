DJ CapTrader: Der Düsseldorfer Online-Broker CapTrader wird von WirtschaftsWoche zum Kundenliebling gekürt

CapTrader: CapTrader ist Kundenfavorit Düsseldorf, 02. Juni 2022 - Im Auftrag der Zeitung WirtschaftsWoche befragte das Marktforschungsinstitut ServiceValue Verbraucherinnen und Verbraucher, welche Marken sie aus den verschiedenen Branchen bevorzugen. Das Ergebnis, in der Branche "Depotbanken" bekommt der Onlinebroker CapTrader von den Befragten die besten Umfragewerte. Von WirtschaftsWoche wird CapTrader deshalb mit dem Titel "Höchste Empfehlung" ausgezeichnet. "Wir freuen uns sehr über die neue Auszeichnung", kommentiert Mauro Heller, Head of Sales bei CapTrader, das Ergebnis. "Es zeigt, dass wir mit unseren Bemühungen, unseren Kundinnen und Kunden einen umfassenden und hochwertigen Service zu bieten, Erfolg haben. Sie sind mit unserer Leistung sehr zufrieden und empfehlen uns ihren Freunden und Bekannten weiter."

CapTrader ist seit über zehn Jahren am Markt und gehört zu den erfahrenen Online-Brokern in Deutschland. Über preisgekrönte Handelsplattformen haben Anlegerinnen und Anleger Zugang zu mehr als 1,2 Millionen Wertpapieren an über 150 Börsen, in 33 Ländern mit 25 Währungen. "Als Online-Broker bieten wir Zugang zu zahlreichen Börsenplätzen, und das zu sehr günstigen Konditionen, mit nur einem Depot. Durch regelmäßige Webinare und Schulungen begleiten und coachen wir unsere Kundinnen und Kunden im Umgang mit der Handelssoftware und den Produkten, so dass sie erfolgreicher werden", unterstreicht Andreas Weiß, Geschäftsführer bei CapTrader, die langfristige Erfolgsstrategie seines Unternehmens.

WirtschaftsWoche veröffentlichte das Ergebnis der Befragung von ServiceValue im Mai auf ihrer Internetseite. Für die Erhebung interviewte das Kölner Beratungs- und Analysehaus ServiceValue mehr als 900.000 Verbraucherinnen und Verbraucher, welche Marken und Unternehmen sie bevorzugen, "wenn Sie entsprechende Leistungen beziehungsweise Produkte in Anspruch nehmen wollten". Zur Auswahl standen mehr als 2.100 Unternehmen aus insgesamt 153 Branchen. In der Branche "Depotbanken" wurden bei der Befragung insgesamt acht Institute aufgeführt, von denen CapTrader die beste Bewertung bekam. "Zu dem sehr guten Abschneiden von CapTrader tragen sicherlich auch die vielen exklusiven Zusatzdienste bei, die wir unseren Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen", erklärt Mauro Heller. Etwa CapTrader Plus, ein kostenloses Premium-Angebot an alle CapTrader-Kunden, das News, Hintergrundwissen und Analysen zur Verfügung stellt. "Ob Profi oder Börseneinsteiger, mit den Services von CapTrader Plus bringen wir Sie in punkto Börse immer einen Schritt weiter", zeigt sich Heller überzeugt.

Gerne steht das Team von CapTrader interessierten Journalisten und Journalisten für weitere Fragen und eine Erklärung der Aktivitäten zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.

Über CapTrader CapTrader ist ein Online-Broker mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit einem Depot bei CapTrader können Kunden per direktem Börsenzugang rund um die Uhr an zahlreichen Börsen handeln. Das weitreichende Portfolio umfasst Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Fonds, Währungen, Optionsscheine, Zertifikate und weitere Wertpapierarten. Neben den geringen Ordergebühren zeichnet sich der Onlinebroker durch einen mehrfach ausgezeichneten Kundensupport aus, der via Telefon, Live-Chat und E-Mail börsentäglich erreichbar ist. CapTrader komplettiert sein Angebot durch Schulungen und Webinare.

Pressekontakt Christian Korte Telefon: +49 (0) 211 740786 - 19 E-Mail: Christian.Korte@captrader.com Internet: www.captrader.com

CapTrader GmbH Elberfelder Str. 2 D-40213 Düsseldorf

CapTrader GmbH Geschäftsführer: Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder Handelsregister: HRB 86537 Amtsgericht Düsseldorf Ende der Pressemitteilung

