Montreal (Quebec), 2. Juni 2022. PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR, NASDAQ: PYR, FWB: 8PY), ein Hightech-Unternehmen (im Folgenden "PyroGenesis" oder das "Unternehmen" genannt), das moderne Plasmaverfahren und nachhaltige Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen (THG) konzipiert, entwickelt, herstellt und vermarktet, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 20. April, in der es ein Update seiner Angebote im Aluminiumgeschäft bereitstellte, eine gemeinsame Initiative (das "Abkommen") mit einem führenden Unternehmen für angewandte Technik und Prozessoptimierung (der "Kunde") in der globalen Aluminiumindustrie ins Leben gerufen hat. Im Mittelpunkt dieses Abkommens steht der Einsatz der emissionsfreien Plasmabrenner von PyroGenesis beim Backen von Kohlenstoffanoden - einem wichtigen vorgelagerten Schritt im Aluminiumherstellungsprozess. Der Name des Kunden wird aus Vertraulichkeitsgründen nicht genannt.

Der 150-kW-Plasmabrenner von PyroGenesis wird in einer Pilotanlage im renommierten Forschungszentrum des Kunden installiert werden. Diese Pilotanlage wurde bereits für die Durchführung von Optimierungstests für viele der weltweit führenden Aluminiumhersteller verwendet.

Der Kunde ist eines der weltweit führenden technischen Beratungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Optimierung und Verbesserung von Ofen- und Verbrennungsprozessen in Aluminiumwerken gerichtet ist. Insbesondere konzentriert sich der Kunde auf die Verbesserung von Prozessen, die Senkung von Kosten sowie auf die Verbesserung der Qualität von Kohlenstoffanoden - jenem leitfähigen Material, das bei der elektrolytischen Produktion von Primäraluminium verwendet wird.

In der Aluminiumproduktion benötigt eine Hütte etwa 425 kg Kohlenstoffanoden, die während des Verhüttungsprozesses verbraucht werden, um eine Tonne Primäraluminium zu produzieren. Die Nachfrage nach Anoden ist so groß, dass mehrere separate Hersteller von hochgradigen Anoden sowie Anodenbackanlagen bei großen Aluminiumherstellern vor Ort und in ständigem Betrieb sind - sie backen neue Anoden, die bis zu 6 ft lang sind und jeweils 1,2 t wiegen.[i][ii] Daher ist die Verbesserung und Optimierung dieses Anodenbackprozesses ein wesentliches Ziel der Branche und der Kunde erachtet die Plasmabrenner von PyroGenesis als Teil dieses Lösungsansatzes.

"Wir haben ein weiteres Abkommen unterzeichnet, das die Anwendbarkeit und den richtigen Zeitpunkt des Angebots von PyroGenesis in der Aluminiumindustrie unterstreicht", sagte P. Peter Pascali, CEO und Chair von PyroGenesis. "Globale Aluminiumproduzenten sind einer steigenden Nachfrage nach Metallen, steigenden Energiekosten, höheren Marktpreisen für hochwertiges Aluminium sowie neuen Beschränkungen zur Erfüllung der Kohlenstoffemissionsziele ausgesetzt. Dieses Abkommen ist ein direktes Ergebnis unserer verstärkten Verkaufsbestrebungen und F&E, die auf innovative neue Anwendungen unserer Expertise im Bereich der Ultrahocherhitzung und plasmabasierter Lösungen abzielen. Wie bereits in unserer Pressemitteilung vom 20. April hinsichtlich des Aluminiumgeschäfts erwähnt, gibt es zahlreiche vorgelagerte Möglichkeiten, die weiterhin Möglichkeiten für die Plasmaprozesse von PyroGenesis bieten. In diesem speziellen Fall hat uns der Kunde darüber informiert, dass ein typischer Anodenbackofen mit drei Feuerungen 144 Gasbrenner mit jeweils 200 kW benötigt, wobei die größten Anodenbackanlagen bis zu sieben Öfen mit jeweils vier Feuerungen betreiben. Dies verdeutlicht die Größenordnung dieser Möglichkeit."

Im Rahmen dieses Abkommens werden die Leistung der Plasmabrenner von PyroGenesis analysiert und die Temperaturverteilungen sowie Flammenmerkmale ermittelt werden. Die Ergebnisse werden das Potenzial des Ersatzes herkömmlicher Öl- und Gasbrenner in Kohlenstoffanoden-Backanlagen durch die Plasmabrenner von PyroGenesis extern validieren.

"Das Potenzial, in einer einzigen Anlage über 1.000 Gasbrenner durch unsere sauberen Plasmabrenner zu ersetzen, ist sowohl hinsichtlich (i) der Produktivität als auch (ii) der Emissionsreduktion beträchtlich", sagte Herr Pascali außerdem. "Wir freuen uns daher darauf, dieses Projekt gemeinsam mit unserem Kunden - einem neutralen, unabhängigen und renommierten Technik- und Technologieunternehmen, das der Aluminiumindustrie seit fast einem halben Jahrhundert Verbesserungen empfiehlt - ins Leben zu rufen."

PyroGenesis Canada Inc., ein Hightech-Unternehmen, ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung fortschrittlicher Plasmaprozesse und nachhaltiger Lösungen, die Treibhausgase (THG) reduzieren und wirtschaftlich attraktive Alternativen zu herkömmlichen "schmutzigen" Prozessen darstellen. PyroGenesis hat proprietäre, patentierte und fortschrittliche Plasmatechnologien entwickelt, die von mehreren Milliarden-Dollar-Branchenführern in vier substantiellen Märkten geprüft und eingeführt werden: Eisenerzpelletierung, Aluminium, Abfallmanagement und additive Fertigung.

