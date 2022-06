Bisher ist das Metaverse nur ein Konzept verschiedener Ideen für eine virtuelle Welt. Erwartungen, die weit auseinander klaffen, gibt es trotzdem schon. Nur eine Flucht aus der Realität oder doch die Zukunft für Unternehmen und Privatpersonen? Eine einheitliche Definition für die virtuelle Welt mit dem verheißungsvollen Namen "Metaverse" ist noch nicht in Sicht. Spekulationen darüber, was es sein könnte, gibt es jedoch schon zu Hauf. In einer nicht repräsentativen, anonymen Studie befragte ein Forschungsteam von

Den vollständigen Artikel lesen ...