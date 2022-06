Das Umweltbundesamt hatte mit seiner kritischen Positionierung zur Holzenergie für Protest bei den Branchenverbänden gesorgt. Nun nähern sich die Seiten wieder an. Das Umweltbundesamt (UBA) hatte empfohlen, auf das Heizen mit Holz zu verzichten um so die Luftverschmutzung zu reduzieren. Darauf hatten sich neun Verbände aus Forst-, Holz- und Energiewirtschaft schriftlich an den UBA-Präsidenten Dirk Messner gewendet. Sie kritisierten, dass das UBA die Holzenergie pauschal für hohe Feinstaub-Emissionen ...

