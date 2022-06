In einer Aussendung der Industriellenvereinigung heißt es zum Thema Energie-Versorgung: "Die Industrie unterstützt die Klimaziele und steht als starker Partner für Politik und Gesellschaft im Kampf gegen den Klimawandel bereit. Nirgendwo auf der Welt wird eine Tonne Zement mit weniger CO2-Emissionen produziert als in Österreich. Auch die heimische Eisen- und Stahlindustrie ist Benchmark in der Nachhaltigkeit. Die Zulieferindustrie hat sich bei Klimatechnologien ebenfalls stark aufgestellt. Für all diese Leistungen haben Unternehmen, die im rauen internationalen Wettbewerb stehen, gewaltige Investitionen getätigt. Es kommt jedoch auf den Weg zur Klimaneutralität an - das gemeinsame Ziel ist klar, über den Weg dorthin muss eine offene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...