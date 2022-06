München (ots) -Vom 10. - 19. Juni findet die Beachvolleyball Weltmeisterschaft 2022 in Rom statt. Sportdeutschland.TV zeigt die globalen Titelkämpfe aus der italienischen Hauptstadt im kostenlosen Livestream. Möglich macht dies eine Vereinbarung mit der FIVB. Neben der Liveübertragung findet der Zuschauer auch Highlights zu den Partien auf den Social-Media-Kanälen von Sportdeutschland.TV.Für den Deutschen Volleyball-Verband sind insgesamt fünf Duos in Rom dabei. Sowohl Svenja Müller und Cinja Tillmann als auch Karla Borger und Julia Sude gelten als aussichtsreiche Kandidatinnen für das Viertelfinale.Bei den Männern will der Vizeweltmeister von 2019 Clemens Wickler mit seinem neuem Partner Nils Ehlers für eine Überraschung sorgen.Alle Spiele der Weltmeisterschaft sind unter: https://sportdeutschland.tv/beachvolleywm22 zu finden.Über Sportdeutschland.TV:Sportdeutschland.TV (https://www.sportdeutschland.tv/) ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform hat das Ziel, die gesamte Vielfalt des deutschen Breiten- und Leistungssports abzubilden. Als größte Bewegtbildplattform des deutschen Sports überträgt sie jährlich über 10.000 Livestreams in mehr als 70 Sportarten. Dazu gehören unter anderem über 40 Bundesligen und 300 Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften - ein Angebot, welches von Jahr zu Jahr weiter anwächst.Pressekontakt:DOSB New MediaSven BrandtHead of MarketingTel.: 089 277 807 497team@sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/5238259