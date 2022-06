Die Bewertung basiert auf den Kriterien "Vollständigkeit der Vision" und "Umsetzungsfähigkeit"

Shippeo, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für multimodale Echtzeit-Transporttransparenz, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Gartner, Inc. im "Challenger"-Quadranten des Gartner Magic Quadrant for Real-time Transportation Visibility Platforms1 positioniert wurde. Shippeo ist im Challenger-Quadranten am weitesten und am höchsten in den Bereichen "Umsetzungsfähigkeit" und "Vollständigkeit der Vision" positioniert. Die Entscheidungskriterien für die "Umsetzungsfähigkeit" berücksichtigen die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen, die Verkaufsabwicklung und die Preisgestaltung, die Kundenerfahrung und die Betriebsabläufe sowie die allgemeine Rentabilität, die Reaktionsfähigkeit am Markt und die Marketingumsetzung. Die "Vollständigkeit der Vision" konzentriert sich auf Marketingverständnis und -strategie, Verkaufsstrategie, Produkt- und vertikale Strategie, Innovation, geografische Strategie und Geschäftsmodell.

"Wir sehen unsere Position im Quadranten "Real-time Transportation Visibility Platform" von Gartner als Ausdruck der enormen Fortschritte, die wir in den letzten 12 Monaten in allen Aspekten unseres Geschäfts erreicht haben, während wir mit unseren wachsenden Vertriebs- und Ops-Teams in den USA weiter zum amerikanischen Wettbewerb aufschließen", so Lucien Besse, COO von Shippeo.

"Wir glauben, dass diese Positionierung auch mit unserem hohen Tempo bei der Produktinnovation zusammenhängt. Wir sind stolz darauf, jüngst unsere neue Carbon Visibility-Lösung für das Tracking von CO2- und Treibhausgasemissionen eingeführt zu haben. Außerdem haben wir unsere Lösungen für die multimodale Sendungsverfolgung erweitert, einschließlich um 32 genauere ETA-Vorhersagen für den Straßenverkehr sowie unserer verbesserten Berichterstattung und Schnittstelle für Ocean Visibility-Meilensteine. Wir bieten unseren Kunden und ihren Supply-Chain-Ökosystemen kontinuierlichen Mehrwert, was sich unserer Meinung nach in unserer Gesamtbewertung von 4,7/5 durch Kunden in Gartner Peer Insights widerspiegelt und auch durch unsere ‚Bereitschaft zur Weiterempfehlung' von 96 belegt wird, was den höchsten Wert in unserer Kategorie darstellt."

Weitere Informationen

Haftungsausschluss:

1 Gartner "Magic Quadrant for Real-time Transportation Visibility Platforms 2022" von Carly West, 24. Mai 2022

Haftungsausschluss von Gartner: Mit Stand vom 31. Mai 2022 auf der Grundlage von 113 Bewertungen im Markt für Echtzeit-Transportvisibilitätsplattformen.

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in unseren publizierten Forschungsarbeiten dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Warenzeichen und Dienstleistungsmarken. PEER INSIGHTS ist ein Markenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder verbundenen Unternehmen in den USA und international und wird in diesem Dokument mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalte in Gartner Peer Insights stellen die Meinungen einzelner Endbenutzer auf Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen dar. Sie sind nicht als Tatsachenaussage auszulegen und spiegeln nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wider. Gartner unterstützt keine in diesen Inhalten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte, ihre Korrektheit oder Vollständigkeit, ab, einschließlich Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Shippeo

Shippeo ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der multimodalen Echtzeit-Transporttransparenz, das großen Spediteuren und Logistikdienstleistern dabei unterstützt, stärker kollaborativ ausgerichtete, automatisierte, nachhaltige, profitable und kundenorientierte Lieferketten mit hochpräziser Echtzeit-Betriebstransparenz und perfekter Workflow-Orchestrierung zu betreiben. Das Multimodal Visibility Network verbindet mehr als 875 TMS-, Telematik- und ELD-Systeme. Auf diese Weise bietet die Plattform von Shippeo sofortigen Zugriff auf die Sendungsverfolgung in Echtzeit, und zwar über alle Transportmittel hinweg in einem einzigen Portal und über eine intuitive Benutzeroberfläche. Ein unternehmenseigener und branchenführender Algorithmus für maschinelles Lernen bietet eine unübertroffene ETA-Genauigkeit. Dieser ermöglicht es Lieferkettenunternehmen, Probleme schnell zu erkennen, Kunden proaktiv zu benachrichtigen, Ausnahmen mit kollaborativen Workflows effizient zu verwalten und CO2- und Treibhausgasemissionen aus dem Transport in der Lieferkette präzise zu messen. Hunderte global agierende Marken wie Coca-Cola HBC, Carrefour, Renault Group, Schneider Electric, Total, Faurecia, Saint-Gobain und Eckes Granini vertrauen Shippeo bei der Verfolgung von mehr als 28 Millionen Sendungen jährlich in 75 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.shippeo.com.

LinkedIn, Facebook, Twitter

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220531005545/de/

Contacts:

Céline Bonniot, celine.bonniot@shippeo.com, +33 (0)6 86 92 95 16