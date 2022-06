Alle Anteilseigner von Covestro dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund zwei Prozent an. 43,98 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Covestro-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Covestro der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Covestro-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund 0,1 Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 44,01 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Bei Covestro geht es jetzt also besonders hoch her!

Anleger, die von Covestro nicht überzeugt sind, können die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...