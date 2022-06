Bereits am Dienstag und Mittwoch hatte die Aktie des Streamingdienstes Netflix einen Ausbruch über den Widerstand bei 200 Dollar versucht und jedes Mal am Handelsende enttäuschte Anleger zurückgelassen. Doch an diesem Donnerstag könnte der nächste Versuch von Erfolg gekrönt werden. Die Ampeln stehen auf Grün.3,5 Stunden nach Handelsstart notiert Netflix bei 202 Dollar und damit rund zwei Dollar oberhalb des Widerstands von 200 Dollar. Für den weiteren Verlauf ist es jetzt entscheidend, ob die Nasdaq-Aktie ...

