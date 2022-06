- Die Meta Daisies bringen mit "Radiance" ein neues, meta-kinematisches Musikerlebnis an den Start

- Das Expertenteam hinter der neuen digitalen Rockband kündigt eine Metaversum-Strategie an, die von einem Spitzenteam von Metaversum-Experten entwickelt wurde

- Erste Partnerschaft mit dem führenden Metaversum Avakin Life

Als Weltneuheit hat die Metaversum-Rockband Meta Daisies ihre Debütsingle und den Meta-Film "Radiance" herausgebracht und katapultiert damit die Musikindustrie in ein neues virtuelles Zeitalter. Man stelle sich die Wiedergeburt ehemaliger Rockstars vor, die ihre Musik und Energie einer neuen Generation darbieten die Meta Daisies.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220602005549/de/

The Meta Daisies (Photo: Business Wire)

Die Meta Daisies sind der digitale Nachkomme der Dead Daisies einem weltweiten Phänomen mit Legenden wie Deep Purple, Whitesnake und Dio. Die Band hat mit ihrem Label und Management Spitfire Music und einem Team von Metaversum-Experten eine Strategie entwickelt, um ihre Musik kommenden Generationen näher zu bringen. Mit den Meta Daisies knüpft die Band mit einer Neuinterpretation der Dead Daisies für die Generation Z an ihr Erbe an.

Entwickelt wurde der Meta-Film "Radiance" von den wegweisenden Experten der Spieleindustrie Altergaze, den Schöpfern von HoverGrease und frühen VR- und XR-Pionieren. Der Meta-Film gibt einen Einblick in die Heimat der Meta Daisies im Metaversum Daisyland. Hier treffen wir Daisy, die zeitreisende, halb menschliche, halb übernatürliche Hüterin der Meta Daisies, die sich auf die Mission begeben hat, den Rock lebendig zu halten. Sehen Sie sich den Meta-Film hier an.

Vom 9. bis 16. Juni erleben die Fans bei einer Hörparty im Metaversum Avakin Life einen Vorgeschmack auf Daisyland. Agnostisch gegenüber dem Metaversum, planen die Meta Daisies, ihre Musik künftig auf mehrere Plattformen zu bringen und mit Avakin Life anzufangen.

"Das Metaversum eröffnet neue Horizonte für die Musik, und welchen besseren Ort gibt es, um das Erbe des Rock lebendig zu halten?!", so David Edwards, der Manager der Band. "Die Meta Daisies sind eine spannende neue Hard-Rock-Band, die den Weg ins Unbekannte wagt, wo noch keine Band zuvor war. Sie bringt alles, was wir an Rock lieben, einer ganz neuen Generation näher, und ‚Radiance' ist erst der Anfang! Wir freuen uns, den nächsten Schritt dieser Reise ins Daisyland zu machen und das Metaversum und einem neuen Fanpublikum neue und exklusive Musik anzubieten. Also dranbleiben, in Kürze gibt es weitere Neuigkeiten!

Hinter diesem Projekt stehen David Lowy, Gitarrist der Dead Daisies und australischer Finanzmagnat, und David Edwards, der Kopf hinter Spitfire Music Pty Ltd. Sie haben ein Expertenteam mit Liviu Antoni von Altergaze (League of Legends, The War of The Worlds) und Dimoso (Marvel, Warner, Angry Birds) gebildet. Weitere Partner waren Thomas Lee (Final Fantasy IX) und Kelly Vero (Tomb Raider, Transformers) mit wichtiger Beraterfunktion.

Weitere Informationen finden Sie unter www.themetadaisies.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220602005549/de/

Contacts:

Weitere Auskünfte erteilt: Dimoso

Lisa Bennett: lisa@dimoso.com, +44 207 033 2660

Victor Gilhooly: victor@dimoso.com, +44 207 033 2660