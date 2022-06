Alle Anteilseigner von Meta Platforms dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund sechs Prozent vorzeigen. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Kursverlauf von Meta Platforms der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Meta Platforms-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund zehn Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser Hochpunkt verläuft bei 220,13 USD. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...