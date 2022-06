PayPal legt heute einen Traumstart hin. Immerhin kann sich die Aktie um rund sieben Prozent nach oben schieben. Mit diesem Kurssprung kostet das Papier nun 88,35 USD. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von PayPal der letzten drei Monate.Für eine ausführliche PayPal-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund drei Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 90,73 USD ausgebildet. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...