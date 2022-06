Nike legt heute einen Traumstart hin. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund drei Prozent an. Auf 122,55 USD verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Doch wie geht es nun weiter?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Nike der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nike-Analyse einfach hier klicken.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 124,75 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...