Viele, die bei der fürchterlichen Flutkatastrophe an der Ahr und der Erft im Sommer 2021 alles verloren haben, würden sich wünschen, dass sie einen Schutz gehabt hätten, wie er im Südwesten üblich ist. Spätestens jetzt muss also die Frage geklärt werden, ob es überall eine Versicherungspflicht geben soll. Dafür geben die Länder nun den Anstoß, wobei viele Fragen ungeklärt sind. Was genau umfasst die Pflicht? Nur Immobilien in besonders gefährdeten Lagen? Oder alle? Und wie teuer ist die Versicherungspolice, genauer: Was passiert, wenn der Schutz eines Hauses in besonders naher Flusslage extrem teuer wird? http://www.mehr.bz/khs154j



