Genf, Schweiz (ots/PRNewswire) -Huawei wurde gestern bei der Preisverleihung des Weltgipfels der Informationsgesellschaft (WSIS) 2022 Forums in Genf zum Champion ernannt. Der WSIS 2022 Prizes Champion wurde an Huawei für den Einsatz seiner intelligenten Netto-Null-Kohlenstoff-Campus-Lösung im Yancheng Low-carbon & Smart Energy Industrial Park Projekt verliehen. Insgesamt wurden 996 Projekte für diese Auszeichnung in Betracht gezogen, und das Auswahlverfahren dauerte fünf Monate.Der WSIS ist die weltweit größte jährliche Zusammenkunft der IKT-Entwicklungsgemeinschaft. Die Veranstaltung zielt auf die Förderung globaler nachhaltiger Entwicklungsziele ab und wird gemeinsam von der ITU, der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO), dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) und anderen UN-Organisationen und WSIS-Aktionsplan-Unterstützern organisiert. Im Rahmen des WSIS-Preiswettbewerbs werden Preise für herausragende Nachhaltigkeitsprojekte in 18 Kategorien vergeben, darunter Informations- und Kommunikationsinfrastruktur, E-Government, E-Environment, E-Health und E-Agriculture. Die intelligente Netto-Null-Carbon-Campus-Lösung von Huawei wurde in diesem Jahr in der Kategorie Umwelt nominiert.Das Projekt Yancheng Park wurde gemeinsam von Huawei und der Yancheng Power Supply Company, einer Tochtergesellschaft der State Grid Corporation of China, entwickelt. Das Projekt nutzt das dreidimensionale Modell für Energiewende, Dekarbonisierung und digitale Transformation. Durch die Konzentration auf die drei Szenarien intelligentes Energiemanagement, Kohlenstoffmanagement und Campusmanagement ermöglicht dieses Projekt die Echtzeitüberwachung von Energieanlagen, ein starkes Kohlenstoffemissionsmanagement, ein intelligentes und bequemes Zugangskontrollmanagement und eine intelligente und koordinierte Mikronetzsteuerung. Der Campus wird mit komplementären Energiequellen versorgt und integriert sein Energieverbrauchssystem mit den Terminals auf dem Campus. Das Projekt ist ein Vorzeigeprojekt für einen intelligenten und kohlenstoffarmen Campus, der zu einem grünen, kohlenstoffarmen, sicheren und effizienten modernen Energiesystem beiträgt.Um mehr über WSIS zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2022/