VECHTA/CLOPPENBURG (dpa-AFX) - Die "OM-Medien" zu FDP/Tierwohl-Abgabe:

"Die FDP gefällt sich als Quertreiber in der Ampelkoalition - und gefährdet nun die Zukunft der Nutztierhaltung in Deutschland. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Carina Konrad, eine Tierwohl-Abgabe auf Fleisch vehement ablehnt. (...) Der Druck der ausländischen Billig-Konkurrenz ist gewaltig. Eine weitere Steigerung der Qualität ist der einzige Ausweg - und muss vom Verbraucher per Abgabe honoriert werden. Die FDP aber will die Bauern offenbar einem zu oft versagenden Markt radikal ausliefern."/yyzz/DP/men